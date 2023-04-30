İstanbul Boğazı'nda Arıza Yapan Kargo Gemisine Müdahale Edildi

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan bir kargo gemisi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edilerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.

Rusya'dan kalkan ve Kocaeli'ne giden Ilyas Konan isimli 94 metre boyundaki kargo gemisi Kandilli açıklarında makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ne seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yapan ILYAS KONAN isimli 94 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, KURTARMA 7 ve 12 Römorkörlerimizin yedeğinde Ahırkapı'ya demirletildiö denildi.

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