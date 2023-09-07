İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

İSTANBUL BOĞAZI'nın girişinde arıza yapan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi.

Tuzla'dan Rusya'ya ilerleyen 166 metre boyundaki USG Zurich adlı kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nın girişinde makine arızası yaptı. Gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptan ve Kurtarma-6 ve Kurtarma-10 römorkörleri ile müdahale edildi.

Gemi, Ahırkapı'ya demirletildi.