İsrailliler Saldırılar Devam Ederken Askerlerle Dans Etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, İsrailli bir grup sınır bölgesinde askerlerle müzik eşliğinde dans etti. Gazze'de ise her gün yüzlerce sivil hayatını kaybediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli bir grup sınır bölgesinde müzik eşliğinde askerlerle dans etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 19 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu bir yandan Gazze'yi havadan vururken bir yandan da sınır hattındaki birliklere asker sevkiyatını sürdürüyor. İsrailliler ise binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki saldırıların gölgesinde sınır bölgelerindeki toplanma alanlarına gelen askerlere "moral" veriyor. Sınırın bir tarafında kahkahalar yükselirken bir tarafında ise acı ve gözyaşı giderek artıyor.

Dünyanın gözleri önünde Gazze'deki sivillerin yaşadığı dram büyürken, İsrailli bir grup "psikolojik üstünlük" gerekçesiyle sınır bölgesine gelerek araçlarından müzik açıp askerlerle dans etti. Bazıları ise cepheye giden askerlere dua kitapçığı verdi. Araçlarıyla yoldan geçen İsraillilerin de korna çalarak gruba eşlik ettiği görüldü.

Gazze'de her gün yüzlerce sivil hayatını kaybediyor

İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda her gün onlarca sivil hayatını kaybediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, son 24 saatte 755 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısının 2 bin 704'ü çocuk olmak üzere 6 bin 546'ya yükseldiği belirtildi. Su ve elektriğin verilmediği, gıda sıkıntının yaşandığı kentte en önemli ihtiyaçlardan biri ise yakıt. Yakıt yetersizliği nedeniyle Gazze'deki hastaneler de hizmet dışı kaldı. - SDEROT