İsrailliler, rehineler için yatak protestosu düzenledi

İsrailliler, Hamas tarafından rehin alınanlar için Kudüs Belediye Meydanı'nda yüzlerce yatakla protesto gerçekleştirdi. Protestocular, rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti.

İsrailliler, Batı Kudüs'te Hamas tarafından rehin alınanlar için Kudüs Belediye Meydanı'nda yüzlerce yatakla protesto gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ederken, Hamas tarafından düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nda çok sayıda İsrail vatandaşı Gazze'ye kaçırılarak esir alınmıştı. İsrailliler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın rehin aldığı İsrailliler için Batı Kudüs'te bulunan Kudüs Belediye Meydanı'nda serbest bırakılması çağrısında bulundu. Gazze'ye kaçırılan rehinelerin sayısı kadar yatak yerleştiren protestocular, Gazze'de bulunan rehinelerin fotoğraflarını da yataklara astı. Çok sayıda protestocu, rehinelerin zamanının tükendiğini göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Protestoda sergilenen yatakların Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sakinler için bir eve bağışlanacağı ifade edildi. - KUDÜS