İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için gösteri düzenledi

(ANKARA) - İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'te gösteriler düzenledi.

İsrailliler dün ülke genelinde düzenlenen protestolarda esirlerin serbest bırakılması ve yeni seçimlerin yapılması çağrısında bulundu. İsrail medyasında yer alan haberlerde, gösteriler esirler için olası bir anlaşma konusundaki belirsizlik arttıkça yoğunlaştığı ve ailelerin, yakınlarının geri getirilmesi için hızlı hareket edilmesini ve daha fazla çatışmanın önlenmesini istediği belirtildi.

Gösteriler sandalyelere oturan protestocuların Tel Aviv'de bulunan Demokrasi Meydanı'ndaki bir kavşağı kapatmasıyla başladı. İsrailliler, Kaplan kavşağında rehineler için bir anlaşma yapılması ve seçim tarihinin belirlenmesi çağrısında bulundu. Protestocular, Savunma Bakanlığı kompleksinin kapısına bakan Menachem Begin Caddesi'nde ise ateş yaktı. İsrail medyası, ülke genelinde yaklaşık 80 protesto alanının "aktif olduğunu" bildirildi.