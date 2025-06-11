İsrailliler Gazze'deki savaşla ilgili ne düşünüyor?

Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana geçen 20 ay içinde Amit Halevy'ye İsrail sokaklarında tükürüldü, bağırıldı, taş ve yumurta yağmuruna tutuldu. Tüm bunlar barış çağrısı yaptığı içindi.

"Sessizce otururduk, sadece beyazlar giymiş bir grup kadın, ellerinde İbranice, Arapça ve İngilizce 'merhamet', 'barış', 'gıda güvenliği' yazan pankartlar tutuyorlardı" dedi.

"Barışa kim karşı çıkar diye düşündük. Ama bu gösteriler, "İşgali Durdurun" ya da "Gazze'yi Özgür Bırakın" çağrısı yaptığımızda gördüğümüz nefretin aynısıyla karşılaşıyordu.

"Tel Aviv'deki bir barış oturma eylemi sırasında bir adam bize Gazze'de hepimize tecavüz edilmesini dilediğini haykırdı, biz ise elimizde 'sevgi' yazılı pankartlarla sessizce oturuyorduk."

Amit'le ilk kez savaşın ilk aylarında tanıştım. Yahudi Soykırımı'ndan kurtulanların torunlarından Amit, o zaman bana Gazze'de olup bitenlerle ilgili aile tartışmalarının kendisini nasıl kızdırdığını anlatmıştı. İsrail'in eylemlerinin "Nazileştirme" anlamına geldiğine inanıyordu.

Şimdi, ailesinde bir şeylerin değiştiğini söylüyor.

"Babama, daha önce duyamadığı şeyleri söyleyebiliyorum ve babam bunu kavrıyor" diyor.

"Bana 'ama Hamas ne olacak' diyor. Ben de ona 'baba, dün gece 80 çocuk öldürülmüş olsa da fark etmez - bir insan olarak ve özellikle de bir Yahudi olarak bunun hemen şimdi durması gerektiğini söylemelisin' diyorum. O da anlıyor."

İsrail'de Gazze'nin çektiği acılarla ilgilenenlerin sayısı yavaş yavaş artıyor, ancak Amit ve arkadaşları hala küçük bir azınlığın parçası.

İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) geçtiğimiz ay İsraillilere Gazzeli sivillerin çektiği acıların hükümetlerinin savaşla ilgili kararlarında bir faktör olup olmaması gerektiğini sordu.

Çoğunluk - %67 - İsrail'in bunu ya görmezden gelmesi ya da "oldukça küçük bir ölçüde" dikkate alması gerektiğini söyledi.

Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden çatışmalardan sonra hayal kırıklığına uğrayan pek çok İsrailli artık savaşın sona ermesini istiyor - çoğu durumda bunun nedeni Gazze'nin çektiği acılar değil, Hamas'ın elinde olduğuna inanılan 54 İsrailli rehine için duyulan endişe (rakamlar değişebilir) ve bunlardan 31'inin öldüğüne inanılıyor.

'İnkar duvarı'

Gazze'deki savaş, Hamas'ın Ekim 2023'te İsrail'e saldırarak yaklaşık 1.200 kişiyi öldürmesi ve yaklaşık 251 kişiyi rehin almasının ardından başladı.

Gazze sağlık bakanlığına göre o tarihten bu yana en az 54.607 Filistinli öldürüldü. BM bunların dörtte birinden fazlasının çocuk olduğunu tahmin ediyor.

İsrail'in Mart ayında son ateşkesi bozmasının ardından, Amit'in bazı aktivist arkadaşları sessiz gösterileri sırasında Gazze'de öldürülen ve yaralanan çocukların posterlerini taşımaya başladılar.

Organizatörlerden Alma Beck, "Çok fazla saldırgan tepki alacağımızı düşünmüştük," dedi.

"Ancak insanlar bize bu çocukların kim olduğunu ve onlara ne olduğunu sorduğunda şaşırdık; gerçekten meraklı ve endişeliydiler."

Pek çok İsraillinin Gazze'de yaşanan acıların insan hikayelerine maruz kalmadığına inanıyor.

"Hükümet ve medya İsraillileri Gazze'de olanlardan uzak tutmak için her şeyi yapıyor. Çok ama çok güçlü bir inkar duvarı var" diyor.

"Bence bu, [kayıpların] sayılarını insanileştirmenin ilk örneğiydi - onlara bir yüz, bir hikaye vermek. Ve başka tarafa bakmak çok zor."

Hamas saldırılarının ardından İsrail'i harekete geçiren, bölünmeleri örten ve askeri harekâta destek sağlayan korku ve öfke, çatışma sürdükçe yerini yorgunluğa bıraktı.

Çatışmaya verilen destek bir yıl önce zaten azalıyordu. IDI'ye göre İsraillilerin üçte birinden azı Refah'ta yeni bir askeri harekatı desteklerken, neredeyse üçte ikisi Hamas'la bir anlaşmayı destekliyordu.

Son dönemlerde, saygın kuruluşlar tarafından bu yıl içinde yapılan çeşitli anketler, rehinelerin serbest bırakılması öncelikli olmak üzere bir ateşkes anlaşmasını destekleyenlerin çoğunlukta olduğunu ortaya koydu.

Haziran ayında Kudüs'te düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde gökkuşağı bayraklarının arasında rehinelerin posterleri ve "Savaşı Durdurun" sloganları yer aldı.

Erkek arkadaşıyla birlikte orada bulunan Yitzchak Zitter şu anda İsrail ordusunda yedek asker olarak görev yapıyor, ancak savaşın artık buna değmediğini düşünüyor.

"Savaşın belirtilen hedeflerinden hiçbirine yaklaştığımızı düşünmüyorum" diyor.

"Bir yıl önce bu görüşlerin açıkça ifade edilmesi, özellikle de ordu içinde pek rağbet görmüyordu. Ama bugün insanlar bu savaştan bıktı, nefret ediyoruz."

Hamas'ın elindeki rehinelerin geri verilmesi, İsraillilerin savaşı sona erdirmek için öne sürdükleri başlıca koşul. Burada her hafta düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde Gazzeliler neredeyse hiç yer almıyor.

Yitzchak, "7 Ekim katliamlarını kutlayan insanlara karşı empati çok düşük" diyor. "[2006'da] Hamas'a oy verdiler ve o zamandan beri onlardan kurtulmak için pek bir şey yapmadılar. Gazze'de kitlesel protestolar görseydik, farklı bir şey konuşuyor olurduk."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırıların kalan rehinelerin serbest bırakılması açısından kritik önem taşıdığı konusunda ısrarını sürdürüyor. Şu ana kadar İsrail güçlerinin kurtarma operasyonlarında sekiz esir sağ kurtarılırken, Hamas'la yapılan anlaşmalarla 140'tan fazla kişi serbest bırakıldı.

Netanyahu askeri baskının Hamas'ı bu anlaşmalara itmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak Kudüs'teki ofisinin önünde ya da Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda gösteri yapanların çoğu bu görüşe katılmıyor.

Mayan Eliahu Ifhar adlı bir gelişim psikoloğu olan protestoculardan biri "Onları bu şekilde geri getiremeyiz" dedi. "Bu korkunç bir hata. Savaş onları öldürüyor."

Bu duygu, savaş sürerken yakınlarının esaret altında öleceğinden ya da İsrail hava saldırılarında öldürüleceğinden endişe eden birçok rehine ailesi tarafından da yankılanıyor.

Netanyahu'nun diğer savaş hedefinin ulaşılabilir olup olmadığı konusunda da giderek artan bir hayal kırıklığı var: Hamas'ın askeri ve idari bir güç olarak tamamen yok edilmesi.

'Siyasi bir savaş'

20 ay sonra, savaşın yorgunluğu İsrail silahlı kuvvetlerine ulaştı. Bu İsrail'in en uzun savaşı ve bazı yedek askerler üçüncü ya da dördüncü rotasyonlarını yapıyor. Bazıları etik itirazlar nedeniyle ama çok daha fazlası sağlıkları, mali durumları ve aileleri üzerindeki baskı nedeniyle hizmet etmeyi reddediyor.

Ancak Netanyahu sokaklardan, askerlik şubelerinden ve hatta kendi güvenlik kabinesi içinden gelen savaşı sona erdirme taleplerine yanıt vermedi.

IDI'dan Prof. Tamar Hermann'a göre bunun bir nedeni, savaşın sona ermesini isteyenlerin büyük çoğunluğunun ona asla oy vermeyeceklerini söyleyen insanlar olması.

"[İsraillilerin] çoğunluğu savaşı siyasi bir savaş olarak görüyor" dedi. "Eğer hükümetten yanaysanız, ne yaptıklarına bakmaksızın hükümetten yanasınız demektir. Ve eğer hükümete karşıysanız, yaptıkları her şeye karşısınız demektir. Bu siyah ve beyaz. Ve savaş bunu daha da kötüleştirdi."

Hamas'ın yeniden toparlanması kaygısı

Netanyahu'nun destekçilerinin savaş hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için başbakanı destekleyenlerin mitingine gittik.

Kudüs'te İsrail parlamentosu Knesset'e giden caddeler mavi ve beyaz İsrail bayraklarıyla doluydu ve yol boyunca kurulan devasa hoparlörlerden gelen sesler kulakları sağır ediyordu.

Çoğu muhafazakâr dini kurallara uygun giyinen kalabalık, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yerleşimci gruplarını taşımaktan yeni çıkmış, güçlendirilmiş camları olan otobüslerin önünden geçiyordu. Birçok genç erkek omuzlarına asılı M16 tüfekleri taşıyordu.

Girişin yakınında Yisrael ve karısıyla karşılaştım.

"Savaşı [şimdi] bitiremeyiz," diyor Yisrael. "Hamas tamamen yenildiğinde ve tüm altyapı tamamen parçalandığında sona erecek. Şimdi bırakırsanız, her şeyi yeniden inşa edecekler ve durum üç ya da dört yıl içinde geri gelecek."

Neredeyse tüm İsrailliler gibi o da rehinelerin evlerine dönmesinin çok önemli olduğu konusunda hemfikirdi ancak başka hususların da olduğunu söyledi.

"Bazı koşullar olmalı," dedi. "Şimdi bazı insanları kurtaramazsınız, sonra iki ya da üç yıl içinde başka bir savaş çıkar ve binlerce kişi daha ölür. Bunun kimseye faydası olmaz."

Kalabalığın ilerleyen bölümlerinde Avigdor Bargil adlı bir başka gösterici savaşın ancak "Hamas diz çöktüğünde" durması gerektiğini ve Gazzelilerin Endonezya, Fransa ve İngiltere gibi başka ülkelere gitmesi gerektiğini söyledi.

Gazzelilerin neden evlerini terk etmeleri gerektiğini sorduğumda "Burası onların evi değil, onlar aldı" dedi. "Burası bizim toprağımız - Tanrı'nın Tevrat'ta bize verdiği topraklar."

İlhak hayalleri

Filistin topraklarını ele geçirmeye yönelik bu dini gerekçe, savaşın çok öncesinden beri Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı milliyetçi partilerin işlediği tema oldu.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi kabine üyeleri uzun zamandır İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ya da kendi ifadesiyle "egemenlik" iddiasında bulunması için baskı yapıyordu, ancak Gazze'deki savaş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumu bu bölgeyi de ilhak etme hayallerinin önünü açtı.

Netanyahu'nun koalisyonunu bir arada tutması ya da erken seçim riskini göze alması gerekiyor.

ABD'nin saygın kamuoyu araştırma kuruluşu Pew Research Center'a göre Gazzelileri topraklarından sürme fikri, laik olanlar da dahil olmak üzere İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteğine sahip.

Bazı sağcı seçmenler savaşa karşı çıkmaya başladı. Ancak kamuoyu yoklamalarının manşetlerinin altında, savaşla ilgili bölünmeler hala büyük ölçüde siyasi çizgiler boyunca uzanıyor.

Geçen hafta IDI tarafından yapılan bir ankete katılan sağ görüşlü İsraillilerin yaklaşık yarısı savaşın rehineleri geri getirebileceğini ya da Hamas'ı yok edebileceğini söylerken, sol görüşlülerin sadece %6'sı aynı görüşte.

Hamas saldırılarının ardından yaşanan kısa süreli birlikteliğin ardından, eski siyasi ayrılıklar her zamanki gibi derin bir şekilde yeniden su yüzüne çıktı.

Tel Aviv'deki protesto gösterisinde yer alan gelişim psikoloğu Mayan Eliahu Ifhar, savaş konusundaki farklılıkların kendisini sadece düşmanlardan değil dostlarından da ayırdığını söylüyor.

"Gazze'deki bombaları duyduğumda içim parçalanıyor. Ama bu bombaları duyan ve 'tamam hak ediyorlar' diyen insanlar, hatta arkadaşlarım bile var. Onlarla vakit geçiremiyorum. Onların gözlerinin içine bakamıyorum."

'Benim evim, yurdum'

Barış gösterilerinde uğradığı tacizi anlatan protestocu Amit Halevy, birkaç ay önce İsrail'den bir süreliğine ayrılmaya ve yurttaşlarıyla her gün yaşadığı çatışmalardan uzaklaşmak için Amerika'ya gitmeye karar verdi.

Ama burada da kendini izole edilmiş buldu.

Bana orada Filistin yanlısı bir gösteriye katıldığını ve insanlara İsrailli olduğunu söylediğinde bazılarının onunla konuşmak istemediğini anlattı.

Amit bana "Onların tarafında olduğumu ve İsrail'de Filistin yanlısı gösterilere gittiğimi söyledim" dedi. "Bir kız bana 'arkadaşların soykırımı destekliyor mu' gibi aptalca sorular sordu. Gazze'de olanları durdurmaya yönelik her türlü eylemi destekliyorum ama bu gösterilerin ne kadar nefret dolu olduğunu görebiliyorum ve bu kalbimi kırıyor."

Antisemitizm suçlamaları Avrupa ve Amerika'daki bazı Filistin yanlısı hareketleri lekeledi ve Amit gibi İsrailliler için durumu daha da karmaşık hale getirdi.

"Kimsenin İsrail'den şu anda nefret ettiğim kadar nefret edebileceğini sanmıyorum, çünkü kendimi ihanete uğramış hissediyorum - ve burası benim evim, benim ülkem, benim dilim, benim halkım, benim arkadaşlarım."

"İsrail'in şu anda yaptığı sadece Filistinliler için değil, İsrailliler ve Yahudiler için de en kötü şey. Sonsuza kadar bu korkunç leke olarak kalacak."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.