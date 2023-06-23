İsrailli yerleşimciler camiye saldırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Urif kentinde İsrailli yerleşimciler tarafından bir camiye yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü de saldırıyı kınadı.