İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Süt Fabrikasına Saldırdı

Filistin basını, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Tulkerim kentinin Beyt Lid köyündeki bir süt fabrikasına saldırdığını duyurdu. Saldırıda fabrikaya ait çok sayıda kamyonun ateşe verildiği belirtildi. Çıkan yangında araçların kullanılamaz hale geldiği ve saldırıya müdahale etmeye çalışan 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.