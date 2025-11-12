Haberler

İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Süt Fabrikasına Saldırdı

Güncelleme:
İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Beyt Lid köyündeki bir süt fabrikasına saldırdığı bildirildi. Saldırıda çok sayıda kamyon ateşe verildi ve 2 kişi yaralandı.

İSRAİLLİ yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinin doğusundaki Beyt Lid köyünde bir süt fabrikasına saldırdığı bildirildi.

Filistin basını, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Tulkerim kentinin Beyt Lid köyündeki bir süt fabrikasına saldırdığını duyurdu. Saldırıda fabrikaya ait çok sayıda kamyonun ateşe verildiği belirtildi. Çıkan yangında araçların kullanılamaz hale geldiği ve saldırıya müdahale etmeye çalışan 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
