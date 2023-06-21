İsrailli Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir beldede Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Yahudi yerleşimci, Ramallah kentinin kuzeyindeki Turmusaya beldesine saldırı düzenledi.

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir beldede Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Yahudi yerleşimci, Ramallah kentinin kuzeyindeki Turmusaya beldesine saldırı düzenledi.

Saldırgan yerleşimciler, Turmusaya beldesinde bazı evleri ve araçları ateşe verdi. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de Yahudi yerleşimcilerin, İsrail polisinin korumasında Turmusaya beldesine saldırdığı belirtildi.

Haberde, Turmusaya'daki Filistinli bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı ifade edildi.

Filistinli gruplardan kınama

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarını kınadı.

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan açıklamalarda, Filistinlilerin canlarını ve topraklarını savunmaya devam edeceği kaydedildi.

İsrail ordusunun, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Apache" tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentleri arasındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Eli'de ise salı günü bir benzin istasyonu yakınındaki silahlı saldırıda 4 İsrailli yerleşimci ölmüş, 1'i ağır 4 kişi de yaralanmıştı.

Yahudi yerleşimciler, 4 yerleşimcinin öldürülmesinin ardından Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenleyerek Filistinlilere saldırmıştı.