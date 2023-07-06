İsrailli uzmanlar, Cenin saldırısının başarısını sınırlı olarak değerlendiriyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlenen son saldırıları değerlendiren İsrailli uzmanlar, ordunun "hedeflere ulaşıldığı" açıklamasıyla sonlandırdığı "operasyonun başarısını, sınırlı" olarak değerlendiriyor.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi, Cenin kenti ve Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk, 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı. Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği demeçte, "operasyonun hedeflerine ulaşıldığını, Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör altyapısını çökerttiklerini ve 300 kadar şüpheliyi gözaltına aldıklarını" söylemişti.

Tel Aviv'in son Cenin saldırısını değerlendiren İsrailli uzmanlar, bunun "başarısının sınırlı" olduğunu ve Cenin Mülteci Kampı'ndan gerçekleştirilecek saldırıları durdurmayacağını ifade ediyor.

"Uzun vadeli bir sükunet sağlamayacak, şiddet devam edecek"

Haaretz gazetesinde yazan analist Amos Harel, askeri operasyonların uzun vadeli bir sükunet sağlamayacağını, Filistinliler için diplomatik açıdan umut ışığı oluşturmayacağını ve şiddetin devam edeceğini kaydetti.

İsrail ordusunun, "silahlı Filistinli aktivistleri" vurarak ve Cenin Mülteci Kampı'ndaki patlayıcı ekipmanı imha ederek belirli "bir başarıya ulaştığının" söylenebileceğini dile getiren Harel, İsrail'in ayrıca operasyonda olaylara karışmayan "sivil kayıpların önlenmesi konusunda da başarı gösterdiğini" öne sürdü.

Harel, öte yandan Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde bıçaklı saldırı girişimi ile Tel Aviv'de araçla ezme eylemine işaret ederek Filistinlilerin Cenin'deki saldırıları devam ederken bile "intikam eylemleri" gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Bu "korkunç dansın" henüz bitmediğini ifade eden Harel, bu durumun yakın zamanda herhangi bir "askeri operasyonla" değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Harel, "Operasyon, gelecek vadetmeyen sınırlı bir başarı elde etti. Güvenlik kurumlarına göre bu başarılı bir operasyon olarak addediliyor. Ancak, söz konusu operasyon, Batı Şeria'daki durumda köklü bir değişikliğe yol açma imkanını haiz değil. En iyi ihtimalle Cenin'den gelecek saldırılarda geçici bir azalma olasılığı olabilir. ya da Tel Aviv'in caydırıcılığında belirli bir iyileşme olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerle diplomasi sürecinin aslında önceki hükümetten bu yana "klinik bir ölü" olduğu görüşünü savunan Harel, şunları kaydetti: "Halihazırdaki aşırı sağcı hükümet, durumu daha da kötüleştirdi. Filistin yönetimi liderliğiyle temasların neredeyse tamamen kesilmesinin yanı sıra Batı Şeria'nın tamamındaki yerleşim yerlerinde konut inşası çılgınlığı var. Zaman geçtikçe İsrail ordusunun operasyonları sükuneti sağlamak için yeterli olmayacak. Filistinliler için diplomatik açıdan umut ışığı oluşturmayacak ve şiddet devam edecek."

"İsrail'in caydırıcılık etkisi"

Yediot Ahranot gazetesi yazarı Elisha Ben-Kimon ise İsrail ordusunun 30 aktivisti gözaltına aldığını, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ise başka hedefleri de gözaltına almayı amaçladığını belirtti.

Mayıs ayında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hermesh Yahudi yerleşim birimi olayı da dahil, "İsrail'e saldırı gerçekleştirdiği" ve Cenin'e sığındığı belirtilen sorumluların yakalanmadığını aktaran Ben-Kimon, "operasyonun" ana hedeflerinden birinin başta Cenin Mülteci Kampı olmak üzere diğer bölgelerde de Tel Aviv'in "caydırıcılık etkisini yeniden sağlamak" olduğunu paylaştı.

İsrailli yazar, "Operasyonun başarısını gerçek anlamda ölçecek sınav, Cenin'de gelecekte yapılacak askeri operasyonlar olacaktır." yorumunda bulundu.

"Cenin'den saldırılar yeniden başlayacak"

Yediot Ahranot gazetesinin bir diğer yazarı, analist Avi Issacharoff ise "Cenin operasyonu, umut kesilmiş bir hastaya ağrı kesici vermek gibi." yorumunu yaptı.

Silahlı kişilerin kısa sürece mülteci kampına döneceğini ve Cenin'den saldırılara yeniden başlayacağını öngören Issacharoff, "Cenin'de hayatını kaybeden Filistinlilerin fotoğraflarının" son derece istikrarsız Binyamin Netanyahu hükümetine "istikrar" sağlayabileceğini savundu.

Issacharoff, Cenin baskınının, "silah açısından Cenin Mülteci Kampı'ndaki tehlikeyi azaltabileceğini ancak saldırı girişimlerinde gerçek bir azalmaya yol açmasının kesinlikle beklenmediğini" değerlendirdi.