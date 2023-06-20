İsrailli polis memuru Filistinli kadına saldırdığı için hapis cezasına çarptırıldı

İsrail'de mahkeme, Filistinli bir kadına saldıran bir İsrailli polis memuru hakkında 8 ay hapis cezası ile para cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, İsrailli kadın polis memuru Oriane Ben Kalifa'yı, 25 yaşındaki Filistinli Hala Salim'e karşı başörtüsünü çekmesi, boğazını sıkması ve sebepsiz yere şiddet uygulaması nedeniyle suçlu buldu. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, mahkemenin İsrailli polis memuru hakkında verdiği karara tepki gösterdi.

İsrail'de mahkeme, Filistinli bir kadına saldıran bir İsrailli polis memuru hakkında 8 ay hapis cezası ile para cezası verilmesine hükmetti.

İsrail basınının aktardığına göre, Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesinde, 2021 yılında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir İsrail polisinin Filistinli bir kadına saldırmasıyla ilgili davanın duruşması görüldü.

Mahkeme, İsrailli kadın polis memuru Oriane Ben Kalifa'yı, 25 yaşındaki Filistinli Hala Salim'e karşı başörtüsünü çekmesi, boğazını sıkması ve sebepsiz yere şiddet uygulaması nedeniyle suçlu buldu.

Mahkeme, saldırıyla ilgili olarak Ben Kalifa'yı sekiz aylık hapis ile 4 bin şekel (yaklaşık 1100 Amerikan doları) para cezasına mahkum ederek, hapis cezasının ise ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme, hapis cezası kararının bozulması için Ben Kalifa'nın avukatının talebini ise reddetti.

Dava iddianamesine göre polis Ben Kalifa, Mescid-i Aksa'nın kapılarından Aslanlı Kapı'nın yanından geçen Filistinli genç kadını darp ederken, buna karşılık saldırıya uğrayan kadın polise aynı şekilde şiddet kullanarak karşılık göstermemişti.

Aşırı sağcı Ben Gvir'den mahkemenin kararına tepki

Öte yandan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, mahkemenin İsrailli polis memuru hakkında verdiği karara tepki gösterdi.

Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tanınan Bakan Ben Gvir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakimin, hepimizi isyancılara karşı savunan bir kadın polisi ertelenmiş hapis cezasına çarptırması çok çirkin." ifadelerini kullandı.

Yargı mensuplarının, kararlarını, ideolojik değerlere göre belirledikleri iddiasında bulunan aşırı sağcı Bakan, "Maalesef hakimin siyasi ajandası, profesyonelliğin ve bu tür davaların mahkumiyete yol açmadığını gösteren yargı pratiklerinin önüne geçmiştir. Bu karar, adalet sisteminde kozmetik bir reforma değil, gerçek bir reforma ihtiyaç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.