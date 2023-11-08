İsrailli Moaz Inon: Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş bitmeyecek

Hamas'ın düzenlediği saldırıda anne ve babasını kaybeden İsrailli Moaz Inon, Netanyahu'ya barış çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı'nın konutunun önünde anma töreni düzenlendi.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda anne ve babasını kaybeden İsrailli Moaz Inon, "Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş asla bitmeyecek" dedi.

Saldırının üzerinden bir ay geçmesi dolayısıyla İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun önünde bir anma töreni düzenlendi.

İsrailli gazeteci Oren Ziv'in, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dünyaya seslenen Inon, Netanyahu'ya değil barışa destek verilmesi çağrısında bulundu.

Inon, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya liderleri İsrail'i desteklemeyi bırakmazsa savaş asla bitmeyecek. Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş bitmeyecek. Bu yüzden dünyaya şu çağrıda bulunuyorum; Netenyahu'yu desteklemeyin. Bize silah göndermeyin. Savaş gemisi göndermeyin. Bize barış gönderin, sevgi gönderin, uzlaşı gönderin."