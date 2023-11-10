İsrailli komutan: Gazze bizim toprağımız

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sahilde İsrail bayrağı çekildiği iddia edilen görüntüdeki İsrailli bir komutan, Gazze'nin kendi toprakları olduğunu ileri sürdü.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sahilde İsrail bayrağı çekildiği iddia edilen görüntüdeki İsrailli bir komutan, Gazze'nin kendi toprakları olduğunu ileri sürdü.

İsrail basınında, Gazze'nin kuzeyindeki sahil bölgesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü yayımlandı.

Söz konusu görüntüde, İsrail askerlerinin sahile İsrail bayrağı çekerek ulusal marşlarını okuduğu görülüyor.

Görüntüdeki birliğin komutanı, İbranice yaptığı konuşmada, Filistin toprağı Gazze'nin İsrail'e ait olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"2 bin yıllık sürgünün ardından Gazze'nin limanlarına sahillerine geri döndük. Buradan 20 yıl önce kovulmuştuk. Bu görevi bitirmenin başka yolu yok. İsrail'in hedefi hiç bitmez. Bizim hedefimiz. İsrail'in hedefi, 2 bin yıllık kaybı, bu durduğumuz yerde. Bu savaşa ayrı girdik, bir bitiyoruz. Başımız yukarıda, artık oyalanmak yok. Bizler İsrail halkı, İsrail toprağı için savaşıyoruz. Burası bizim toprağımız."

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilmişti. Hamas'ın Filistin seçimlerini kazanması ve Gazze'de iktidara gelmesinin ardından İsrail, 2006'da Gazze Şeridi'ni abluka altına almıştı.