İsrailli kadın askerlerin Filistinli kadınları soyunmaya zorlaması BM tarafından soruşturulacak

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrailli kadın askerlerin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinli kadının soyunmaya zorlamasının soruşturulmasını talep etti. Haq, bu olayın incelenmesi ve detaylı bir şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.