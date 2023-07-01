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İsrailli iş insanı Ron Zuckerman Türkiye'nin Hayfa Fahri Konsolosu olarak atandı

İsrailli iş insanı Ron Zuckerman Türkiye'nin Hayfa Fahri Konsolosu olarak atandı

Dünya Haberleri

İsrailli iş insanı Ron Zuckerman'ın, Türkiye'nin Hayfa Fahri Konsolosu olarak ataması gerçekleşti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Hayfa Fahri Konsolosu olarak Ron Zuckerman'ın atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ayrıca Zuckerman'ın atanmasının 'Türkiye ile İsrail ikili ilişkilerini güçlendireceği' vurgulandı.

İsrailli iş insanı Ron Zuckerman'ın, Türkiye'nin Hayfa Fahri Konsolosu olarak ataması gerçekleşti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Hayfa Fahri Konsolosu olarak Ron Zuckerman'ın atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Zuckerman'ın atanmasının "Türkiye ile İsrail ikili ilişkilerini güçlendireceği" vurgulandı.

Kaynak: AA / Mücahit Aydemir - Dünya

Ron Zuckerman Tel Aviv Türkiye Dünya Haberler

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