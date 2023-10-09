İsrailli bakan, Gazze'ye su akışının kesilmesini emretti

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Israel Katz, Gazze'ye su akışının kesilmesini emrettiğini duyurdu.

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" dedi.