İsrailli araştırmacı: Gazze'deki olaylar Netanyahu hükümetinin sonucu

Irak'ta Şii milisler tarafından alıkonulan İsrailli araştırmacı Elizabeth Tsurkov, Gazze Şeridi'nde yaşananların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin 'aptalca yönetimi' sonucu olduğunu söyledi. Tsurkov, ayrıca İsrail ile Suriye arasında ilişki kurmak için Suriye'de istihbarat çalışmaları yaptığını belirtti.

Irak'ta Şii milis güçlerinin alıkoyduğu iddia edilen İsrailli araştırmacı Elizabeth Tsurkov, Gazze Şeridi'nde yaşananların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "aptalca yönetiminin" sonucu olduğunu söyledi.

Irak'ta aylar önce kaçırılan Tsurkov'a ait bir video, ülkede yayın yapan Rabia TV tarafından yayımlandı.

Burada İbranice konuşan ve Arapça alt yazıyla yayınlanan video mesajda Tsurkov, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşı, Netanyahu hükümetinin 'aptalca yönetimi' ve eşi ile oğlunun teşvikinin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Tsurkov ayrıca İsrail ile Suriye arasında ilişki kurmak için Suriye'de Mossad ve Amerikan istihbaratı için çalıştığını kaydetti. İsrailli Tsurkov, videonun devamında ise şunları söyledi:

"Gazze'de kadın, çocuk ve erkeklerin öldürülmesi, hastanelerin bombalanması gibi olayları günlük olarak takip ediyorum. Bu politika bizimle Gazze'deki Filistin halkı arasında nefrete yol açıyor ve Gazze ile barışı sağlamıyor."

Irak'ta 2019 yılında yaşanan halk gösterilerini hatırlatan Tsurkov, " Irak'ta gösterileri koordine ederek farklılıkları güçlendirmek için çalıştım. Irak'ta Şii-Şii savaşının yaşanması için Ekim 2019'daki gösterileri koordine ettik." diye konuştu.

Tsurkov, yaklaşık 7 aydır esaret altında olduğunu söyleyerek, "İsrail'den beni serbest bırakacak bir hareket yok." ifadelerini kullandı.

İsrailli rehine, ailesi ve arkadaşlarını "mümkün olan en kısa sürede" kendisini kurtarmaları için harekete geçmeye çağırdı.

Irak resmi makamlarından söz konusu görüntüye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanlığı, 5 Temmuz'da kadın araştırmacı olduğunu söylediği Tsurkov'un Irak'ta "Şii milisler" tarafından kaçırıldığını duyurmuştu.

Daha sonra ise Irak Hükümet Sözcüsü Basım Avvadi, mart ayı başında ülkeye Rus pasaportuyla giren İsrailli bir araştırmacının kaçırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktarmıştı.

Avvadi, daha fazla ayrıntı vermeden hükümetin soruşturmanın sonuçlarını beklediğini belirtmişti.