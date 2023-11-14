İsrail, Yemen'den atıldığı düşünülen füzeyi düşürdü

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine atılan füzeyi düşürdü. Füze, Arrow füzesiyle engellendi. İsrail ordusu, Kızıldeniz'den atılan füzeleri engellemek için Arow sistemini 3. kez kullanmış oldu.

İsrail ordusunun, Yemen'den atıldığı düşünülen bir füzeyi düşürdüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki, Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Eilat kentine atılan karadan karaya füzeyi düşürdü.

Yemen'den atıldığı düşünülen füze, İsrail ordusu tarafından balistik füzeleri engellemek için tasarlanan Arrow füzesiyle düşürüldü.

İsrail ordusunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da Eilat'ta saldırı sirenlerinin etkinleştirildiği belirtildi.

Böylece İsrail ordusu, Kızıldeniz'den atıldığını duyurduğu füzeleri engellemek için Arow sistemini 3. kez kullanmış oldu.

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'i füzeler ve insansız hava araçlarıyla dün hedef aldıklarını ve ek operasyonlar yapacaklarını söylemişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 320'yi aştı, bu kişilerin en az 4 bin 650'sini çocuklar ve 3 bin 145'ini kadınlar oluşturuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.