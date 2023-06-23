İsrail Yahudi yerleşimcileri Batı Şeria'da 7 kaçak yerleşim oluşturdu

İsrailli Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 7 "kaçak yerleşim" oluşturdu.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, kaçak yerleşimler Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bilgisi dahilinde kuruldu.

Bu kaçak yerleşimler, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan mevcut yerleşim yerlerinin genişletilmesi politikası çerçevesinde kurulurken, bazılarının ise geriye dönük "yasallaştırılması" süreci hızlandırıldı.

Yerleşim inşası amacıyla arazi tahsisi sürecinde, şimdiye kadar Savunma Bakanlığından birçok onay gerekirken, yeni düzenleme sonucunda Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e verilen yetkiyle süreç tek bir onaya indirildi.

İsrail hükümeti, 18 Haziran'da aldığı karar doğrultusunda Batı Şeria yerleşimlerinde inşaat için planlama onayını yasa dışı yerleşim politikasının aşırı destekçisi Smotrich'e vermişti.

İsrail medyasında ayrıca, Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Maliye Bakanı Smotrich'in, "yerleşim yerlerine yapılan silahlı saldırılara yanıt olarak" Batı Şeria'nın merkezindeki Yahudi yerleşim yeri Eli'de 1000 yeni konut inşa etme konusunda anlaşmaya vardığı aktarılmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerinde iki yeni kaçak yerleşim kurduğu bildirilmişti.

Cenin'de 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

Kaçak yerleşimler İsrail "hukukuna" göre de yasa dışı

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı, buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri de yasa dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu kaçak yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.