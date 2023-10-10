İsrail, yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarının iptal edilmesi durumunda acil durum planını devreye sokacak

İsrail, Hamas ile yaşanan çatışmalar sırasında yabancı havayolu şirketlerinin ülkeye gelen uçuşları tamamen durdurması halinde devreye sokulacak bir acil durum planı duyurdu. Plan kapsamında İsrailli havayolu şirketleri sefer sayısını artıracak ve İsrail vatandaşlarının ülkeye dönmesini sağlayacak.

KUDÜS, 10 Ekim (Xinhua) -- İsrail, Hamas ile yaşanan çatışmalar sırasında yabancı havayolu şirketlerinin ülkeye gelen uçuşları tamamen durdurması halinde devreye sokulacak bir acil durum planı duyurdu.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, yabancı havayolu şirketlerindeki uçuşların iptal edilmesi halinde, İsrail vatandaşlarının ülkeye dönebilmesini sağlamak amacıyla söz konusu planın hazırlandığını söyledi.

Acil durum planına göre İsrailli havayolu şirketleri New York, Frankfurt, Atina ve Dubai'deki dört havalimanından İsrail'e yapılan uçuşlardaki sefer sayısını artıracak. Söz konusu kentlerin, küresel havalimanlarıyla bağlantıları nedeniyle kalkış merkezleri olarak seçildikleri belirtildi.

Açıklamada İsrailli havayolu şirketlerinin, Cumartesi günü çatışmaların başlamasından bu yana İsraillileri nakletmek için 20'den fazla ek sefer koyduğu ve şu ana kadar 100.000'den fazla İsraillinin ülkeye döndüğü ifade edildi.

Bakan, gelen uluslararası uçuşlar için ülkenin en güneyindeki Eilat kenti yakınlarında bulunan Ramon Havalimanı'nın hazırlanması talimatını da verdi.

Bakan ayrıca ülkeden ayrılmayı düşünen İsrail vatandaşlarından, İsrail'e dönüşte yaşanabilecek güçlükleri dikkate alarak planlarını yeniden değerlendirmelerini istedi.

Açıklamada, Cumartesi günü çatışmaların başlamasından bu yana yabancı havayolu şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yalnızca bir kısmının iptal edildiği belirtildi.