İsrail ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkiler için anlaşma yakın değil

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkiler kurulması için ilerleme kaydedilse bile bir anlaşmaya varmanın "yakın olmadığını" belirtti. Hanegbi, ABD ile Suudi Arabistan arasında İsrail ile normalleşme konusunda olası bir anlaşmanın ana hatlarının belirlendiğine dair çıkan haberlere işaret ederek, "Beyaz Saray normalleşme hakkındaki bu haberleri aceleyle yalanladı ve bunda haklıydı." diye konuştu.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkiler kurulması için ilerleme kaydedilse bile bir anlaşmaya varmanın "yakın olmadığını" belirtti.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Hanegbi, ABD ile Suudi Arabistan arasında İsrail ile normalleşme konusunda olası bir anlaşmanın ana hatlarının belirlendiğine dair çıkan haberlere işaret ederek, "Beyaz Saray normalleşme hakkındaki bu haberleri aceleyle yalanladı ve bunda haklıydı." diye konuştu.

Hanegbi, "İmzalanması yakın olan bir şey yok, ancak ABD ile Suudi Arabistan arasındaki diyalogda kesinlikle önemli ilerleme var." dedi.

ABD: Normalleşmesi konusunda anlaşılan bir çerçeve yok

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi geçen hafta, ABD ile Suudi Arabistan'ın, "İsrail'in Filistinlilere tavizler vermesi, ABD'nin Riyad'a güvenlik garantileri ve sivil nükleer programına destek vermesi" karşılığında Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasını içeren bir anlaşmanın geniş hatları üzerinde uzlaştığını ileri sürmüştü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, çıkan haberlerin aksine anlaşmaya varılmış bir müzakere dizisi olmadığını vurgulamıştı.

Kirby, "Bu haber sanırım bazı insanlarda görüşmelerin gerçekte olduğundan daha ileri ve kesin bir aşamada olduğu izlenimini bıraktı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, bu açıklamanın ardından 10 Ağustos'ta İsrail basınına yaptığı değerlendirmede, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkiler kurulması konusunda bir anlaşmaya varmaya "ramak kaldığını" ve bir "an meselesi" olduğunu iddia etmişti.