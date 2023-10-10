İsrail ve Lübnan Yetkilileri Tehlikeli Durumlar İçin İletişim Halinde

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail-Lübnan sınırında olabilecek tehlikeli durumlara karşı sükuneti sağlamak için iki ülkenin yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını bildirdi. İsrail ve Lübnan arasındaki saldırılar devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail-Lübnan sınırında olabilecek "tehlikeli durumlara" karşı sükuneti sağlamak için iki ülkenin yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını bildirdi.

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, oldukça tehlikeli olan bir mevcut durumun sükunete kavuşturulması için iki ülkenin yetkilileriyle iletişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Bu hassas dönemde herkesi itidal ve sükunete teşvik ettiklerini söyleyen Tenenti, bugün saat 17: 30 sıralarında Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin güneyinden roketlerin fırlatıldığını ifade etti.

Tenenti, buna karşı İsrail ordusunun da Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla hedef aldığını hatırlattı.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru roket fırlatıldığı, İsrail'in de topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtilmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana karşılıklı saldırılar yaşanıyor.