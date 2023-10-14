Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki bazı askeri noktalarının hedef alınması üzerine, İsrail topçu atışlarıyla karşılık verdi. İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan atışları hedef alıyor.

İsrail ve Lübnan Arasında Sınır Çatışması

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki bazı askeri noktalarının hedef alınması üzerine, İsrail topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardıklarına göre, Lübnan'ın Kefr Şuba beldesinden İsrail'in sınır üzerindeki bazı gözetleme noktalarına doğru antik füzesi ile saldırı düzenlendi.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Lübnan'dan Kerf Şuba bölgesine çok sayıda "atış yapıldığı" belirtildi.

Saldırıların roketle mi yoksa havanla mı düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "İsrail ordusu askerleri, şu anda atışların yapıldığı yeri vuruyor." ifadesine yer verildi.