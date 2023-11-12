İsrail ve Lübnan arasında yaşanan çatışmalarda İsrail topçu ateşiyle saldırırken, Lübnan'dan da roket atıldı. Bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ve Lübnan Arasında Karşılıklı Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılarda İsrail topçu ateşiyle saldırırken, Lübnan'dan da roket atıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, "Düşman İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin sınırındaki ( Lübnan ile İsrail'i ayıran) Mavi Hat üzerindeki yollarda hareket eden araç ve arabaları hedef alıyor." ifadesine yer verildi.

Haberde, İsrail sınırındaki Lübnan kasabalarının çevresinin İsrail savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu atışıyla hedef alındığı kaydedildi.

Bir Hizbullah mensubu daha öldü

Öte yandan İsrail saldırılarında bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Lübnan'daki Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısının 72'ye çıktığı belirtildi.

Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı

Öte yandan İsrail Ordu Radyosunun aktardığına göre, Lübnan'dan fırlatılan bir roket İsrail'in Lübnan sınırında açık alana düştü.

Saldırının ardından İsrail'in Lübnan sınırındaki Batı Celile bölgesinde uyarı sirenleri devreye girdi.

Olaya ilişkin can kaybı veya oluşan hasar hakkında bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, bugün erken saatlerde, Lübnan'ın güneyindeki sınır kasabalarını topçu ateşiyle vurmuştu.