Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru roket fırlatıldığı, İsrail'in de topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi. İki ülke arasındaki saldırılar devam ediyor.

İsrail ve Lübnan Arasında Karşılıklı Roket Saldırıları Devam Ediyor

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru roket fırlatıldığı, İsrail'in de topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi.

Lübnan medyasına göre, ülkenin güneyindeki Kleyli bölgesinden İsrail'e doğru en az 6 roket fırlatıldı.

Saldırıyı doğrulan İsrail ordusu, Lübnan'daki hedeflerin topçu atışlarıyla vurulduğunu ve detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını duyurdu.

Her iki taraftan da olası can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana karşılıklı saldırılar yaşanıyor.