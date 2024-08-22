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İsrail ve Hizbullah Arasındaki Saldırılar Bölgesel Çatışmaya Dönüşebilir

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Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin diplomatik çabalar sürerken, İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırıların bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği endişeleri devam ediyor.

(ANKARA) - Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin diplomatik çabalar sürerken, İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırıların bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği endişeleri devam ediyor. İsrail gece boyunca Lübnan'a hava saldırıları gerçekleştirirken Hizbullah da Golan Tepeleri'ni roket saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu gece boyunca Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde Hizbullah'ın silah depolarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Hizbullah, karşılık olarak İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni roket saldırılarıyla hedef aldığını açıkladı.

İsrailli yetkililer ise saldırılarda bölgede iki evin vurulduğunu ve bir kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail, El-Fetih'in silahlı kanadından üst düzey bir komutanı öldürdü

İsrail ordusu Lübnan'ın liman kenti Sidon'a yönelik bir hava saldırısında, El-Fetih hareketinin silahlı kanadının üst düzey komutanlarından Halil El-Makdah'ı hedef aldığını doğruladı. İsrail, El-Makdah'ın, kardeşi Münir El-Makdah ile birlikte, İran Devrim Muhafızları adına faaliyet gösterdiği ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya saldırılar düzenleyip silah kaçakçılığı yapması nedeniyle hedef alındığını iddia etti. El-Fetih grubu ise İsrail'in El-Makdah'ı öldürerek bölgesel bir çatışma başlatma amacı güttüğünü ileri sürdü.

İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı, sınır ötesi saldırılar Gazze savaşının ardından başlamıştı. El-Makdah'ın hedef alınması, çatışmaların başlangıcından bu yana, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğindeki El-Fetih hareketinin üst düzey bir temsilcisine yönelik kaydedilen ilk saldırı oldu.

Son haftalarda İran destekli Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilim, İsrail'in Beyrut'a yönelik düzenlediği bir hava saldırında üst düzey bir Hizbullah komutanı Fuad Şükr'ü öldürmesinin ardından yükseldi. İsrail Şükr'ü, işgal altındaki Golan tepelerine yönelik, 12 sivilin hayatını kaybettiği bir saldırının sorumlusu olmakla suçlamıştı.

Gazze savaşının ardından başlayan, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar sonucunda şimdiye kadar Lübnan'da 530'dan fazla kişi İsrail'de ise 49 kişi hayatını kaybetti. Lübnan İsrail sınırının her iki tarafında da yaklaşık 200 bin kişinin yerinden edildiği belirlendi. Bölgesel bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulan saldırılar devam ederken bu hafta Kahire'de, 7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Dünya

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