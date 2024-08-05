Üye Girişi
Haberler

İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik nedeniyle ülkeler vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılma tavsiyesinde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik arttıkça, ABD'nin ardından İngiltere, Fransa ve Almanya da vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılma tavsiyesinde bulundu. Ülkelerin temsilcilikleri, Lübnan'da kalabalık alanlardan uzak durulması ve yeterli gıda ve ilaç depolanması gerektiğini belirtti.

İsrail ve Hizbullah arasında gerginliğin artması sonucu ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin ardından İngiltere, Fransa ve Almanya da vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılma tavsiyesinde bulundu. Ülkelerin temsilcilikleri, ayrıca Lübnan'da kalabalık alanlardan uzak durulması, yeterli gıda ve ilaç depolanması gerektiğini de belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yönelik yayımladığı seyahat uyarısında, "Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) Lübnan'a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyelerini sürdürmektedir. Halihazırda Lübnan'da bulunuyorsanız, ticari seçenekler mevcut olduğu sürece ülkeyi terk etmenizi tavsiye ederiz. FCDO, İsrail, Lübnan Hizbullahı ve Lübnan'daki diğer devlet dışı aktörler arasında devam eden çatışmalarla ilgili riskler nedeniyle Lübnan'a seyahat edilmemesini tavsiye etmektedir. Lübnan'da, başta İsrail sınırında olmak üzere Bekaa Vadisi'nin bazı bölümlerinde ve Litani nehrinin kuzeyindeki diğer bazı yerlerde havan topu ve topçu atışları ve hava saldırıları devam etmektedir" denildi.

FRANSA VE ALMANYA'DAN DA UYARILAR

Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptığı uyarıda "Son derece istikrarsız bir güvenlik bağlamında, Fransız vatandaşlarının, özellikle de bu ülkeden geçenlerin dikkatini bir kez daha Fransa'ya aktarmalı doğrudan ticari uçuşların hala mevcut olduğu gerçeğine çekiyor ve onları mümkün olan en kısa sürede Lübnan'dan ayrılmak üzere şimdiden düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz. Bir hatırlatma olarak, Orta Doğu'daki askeri tırmanma riskleri göz önünde bulundurulduğunda, Fransız vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmemeleri önemle tavsiye edilir" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Lübnan'dan ayrılma çağrısının yanı sıra kalabalık alanlardan uzak durulması, gıda ve ilaçlar gibi önemli ürünlerin depolanması tavsiyesinde bulundu. Açıklamada, "Durumun daha da tırmanması ve çatışmanın genişlemesi göz ardı edilemez. Bu durum özellikle Beyrut'un güney kentsel bölgeleri de dahil olmak üzere Lübnan'ın güney kesimleri ve Baalbek-Hermel bölgesi de dahil olmak üzere Bekaa Vadisi için geçerlidir. Daha ileri bir tırmanma Refik Hariri Havaalanı'ndan hava trafiğinin tamamen durdurulmasına da yol açabilir. Bu durumda Lübnan'dan hava yoluyla ayrılmak artık mümkün olmayacaktır. Mitinglerden, gösterilerden ve büyük toplanma yerlerinden kaçının. Bulunduğunuz bölgede silah sesleri duyarsanız derhal sığınak arayın ve açık alanlardan, balkonlardan, teraslardan ve pencerelerden uzak durun. Önlem olarak ve güvenli bir şekilde mümkün olduğunca, yeterli erzak (su, yiyecek, ilaç, yakıt) bulundurduğunuzdan emin olun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Almanya Fransa Lübnan İsrail Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title