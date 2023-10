İsrail ve Hizbullah Arasında Gerilim Sürüyor

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıdan bu yana İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya ve sivilleri öldürmeye devam ederken ülkenin kuzeyinde de Hizbullah ile gerilim yaşanıyor.

Gerginliğin başlamasından bu yana yaşanan çatışmalarda 3 İsrail askeri ile 12 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun saldırılarında bir de gazeteci yaşamını yitirdi.

Bununla birlikte sınırdaki durum topyekün bir savaş haline de dönüşmüş değil.

İsrail sınır kasabaları hayalet yerleşim yerlerini andırıyor

Shtula, Ras Nakura ve Shlomi gibi tahliye edilen birçok İsrail sınır kasabası, hayalet yerleşim yerlerini andırıyor.

Sokaklarda sadece askeri araçları ve askeri kontrol noktalarını görmek mümkün.

Sınıra yakın bölgelerde aralıklarla konuşlandırılmış birçok tank ve zırhlı araç mevcut.

İsrail ordusu, basın turunu "güvenlik gerekçesiyle" iptal etti

İsrail ordusu Lübnan sınırında bugün düzenlemeyi planladığı basın turunu "güvenlik durumunu gerekçe göstererek" iptal etti. Bu durum, sınır bölgesindeki vaziyetin ne kadar kırılgan ve değişken olduğunu gösteriyor.

İsrailli Binbaşı David Baruch, sınıra yakın askeri bölgelere kendisinin askeri kıyafetlerle gitmesinin tehlikeli olduğunu ancak Hizbullah'ın genelde sivilleri hedef almadığını söyledi. İsrailli komutan bu nedenle kendisinin eşlik etmeyeceğini ancak gazetecilerin güvenlikleri kendi sorumluluklarında olmak kaydıyla buraya gidebileceğini belirtti.

"Hizbullah bizim dikkatimizi Gazze'den başka yere çekmeye çalışıyor"

AA'ya açıklamalarda bulunan Baruch, Hizbullah ile bir savaşa girmek istemediklerini ancak böyle bir şeyin olmasından endişe duyduklarını belirterek, "Hizbullah bizim dikkatimizi Gazze'den başka yere çekmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan sınırındaki durum, Binbaşı Baruch'un söylediklerini büyük oranda teyit ediyor.

Her ne kadar tam bir savaş hali olmasa da İsrail ordusu Hizbullah'ın saldırı ihtimaline karşı sınırda teyakkuz halinde.

Bu durum ordunun, Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinli direniş örgütü Hamas'a tam olarak odaklanmasına belli ölçüde engel oluyor.

Sınıra yakın bölgelerde bulunan askeri zırhlı araçların ve askeri kontrol noktalarının fotoğraf ve videosunun çekilmesine ise İsrail ordusu izin vermiyor.

Gazetecilerin bu bölgelere erişimi son derece sınırlı

Bu bölgelere gazetecilerin erişimi de son derece sınırlı tutuluyor.

Binbaşı Baruch, ABD'nin gönderdiği savaş gemisinin "bölgede birçok aktöre" mesaj niteliğinde olduğu görüşünde.

İsrailli komutan, açık olarak söylemese de bu mesajın Hizbullah ve İran'a yönelik olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'e yaptığı ziyarette, İsrail'e karşı yeni bir cephe açılmaması konusunda uyarıda bulunarak Hizbullah ve İran'a mesaj göndermişti.

Sınır boyunca AA muhabirine konuşan İsrail askerleri her ne kadar İsrail'in de Hizbullah'ın da bir savaşa tutulmayı istemediklerini söylese de durumun her an kontrolden çıkma riski mevcut.

İsrail ordusunun Hizbullah tarafından düzenlenen bir saldırıya verdiği karşılığa, hemen sonrasında Hizbullah'ın yeniden karşılık verdiği bir durum yaşanıyor.

İki taraflı bu misillemede bulunma durumu, her an gerilimin bir savaşa dönüşme riskini kendi içerisinde barındırıyor.