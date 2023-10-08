İsrail, Lübnan topraklarından ateş açıldığını ve ordunun da karşılık verdiğini duyururken, Lübnan'daki Hizbullah saldırıları üstlenerek İsrail'e ait askeri noktaları vurduklarını açıkladı. Hamas'ın dün başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu devam ederken, İsrail de Hamas hedeflerini vuruyor. Çatışmalar gece boyunca yapılan saldırılarla sürerken, İsrail ordusu Lübnan topraklarından İsrail topraklarına ateş açıldığını ve ordunun da karşılık verdiğini duyurdu.

İsrail ve Hizbullah Arasında Çatışmalar Devam Ediyor

- Hizbullah'tan İsrail topraklarına saldırı

İsrail, Hizbullah'a ait çadırları vurdu

TEL AVİV - İsrail, Lübnan topraklarından ateş açıldığını ve ordunun da karşılık verdiğini duyururken, Lübnan'daki Hizbullah saldırıları üstlenerek İsrail'e ait askeri noktaları vurduklarını açıkladı. Lübnan saldırıları Hizbullah'ın üstlenmesinin ardından Kefr Şuba'da bulunan Hizbullah'a ait çadırlar İsrail tarafından vuruldu.

Hamas'ın dün başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu devam ederken, İsrail de Hamas hedeflerini vuruyor. Çatışmalar gece boyunca yapılan saldırılarla sürerken, İsrail ordusu Lübnan topraklarından İsrail topraklarına ateş açıldığını ve ordunun da karşılık verdiğini duyurdu. Lübnan ordusunun açıklamasından kısa bir süre sonra Lübnan topraklarından İsrail'e roketli saldırı gerçekleştirildi. İsrail Savunma Kuvveleri yaptığı açıklamada, Lübnan'dan gerçekleştirilen saldırılara karşılık Lübnan'ın güneyine topu saldırılar düzenlendiğini açıkladı. IDF açıklamasında, "Bu tür saldırılara karşı tedbirler alınıyor ve İsrail halkının güvenliğinin sağlanması için tüm bölgelerde her an faaliyet göstermeye devam edilecek" denildi. Lübnan'daki Hizbullah, saldırıların ardından yaptığı açıklamayla saldırıları üstlenerek İsrail'e ait askeri noktaları vurduklarını duyurdu.

Hizbullah saldırıları üstlendi

Hizbullah saldırılarda direkt olarak İsrail'e ait noktaların hedef alındığını duyurarak, "Filistin direnişiyle" dayanışma göstermek amacıyla İsrail'in 3 noktasının vurulduğunu açıkladı. Hizbullah açıklamasında, işgal altındaki Golan Tepelerindeki İsrail'e it 3 noktanın vurulduğu bildirildi. Saldırılarda çok sayıda roket kullanıldığı kaydedildi.

İsrail, Hizbullah'a ait çadırları vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına gerçekleştirilen saldırıları Hizbullah'ın üstlenmesinin ardından Kefr Şuba'da bulunan Hizbullah'a ait çadırların vurulduğunu açıkladı. IDF, dronlarla gerçekleştirilen saldırılara ait görüntüleri de paylaştı.

Hamas'la çatışmalar 8 bölgede devam ediyor

İsrail tarafından yapılan açıklamada ise Hamas'a ait 8 bölgede çatışmaların sürdüğü kaydedildi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Richard Hecht, ülkenin güneyinde Hamas'ın sızdığı 22 noktanın kontrolünün yeniden sağlandığını açıkladı.