İsrail ve Hamas, insani ateşkes için ön anlaşmaya vardı

GAZZE, 15 Kasım (Xinhua) -- Filistinli bir kaynağın Salı günü verdiği bilgilere göre İsrail ve Hamas heyetleri, uluslararası toplumun ve Arap ülkelerinin himayesinde geçici bir insani ateşkes konusunda ön anlaşmaya vardı.

Xinhua'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, heyetlerin onay için her iki taraftan üst düzey yetkililere danışması gerektiğini ve anlaşmanın "her an uygulanabileceğini" söyledi.

Anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçınan kaynak, anlaşmanın "kademeli olarak uygulanacağını" belirtti.

Kaynak, kısa süre içinde ilan edilmesi beklenen insani ateşkes kapsamında, İsrail'in gözaltında tuttuğu kadın ve çocukları salıvermesi karşılığında Hamas'ın da Gazze Şeridi'nde tuttuğu sivil rehineleri serbest bırakacağını kaydetti.