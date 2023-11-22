Gazze'deki çatışmalar ve abluka nedeniyle su, gıda, elektrik ve diğer ihtiyaç maddelerinin tedariki kesilmiş durumda. İsrail ve Hamas, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımın artırılmasını öngören anlaşmayı kabul etti.

İsrail ve Hamas Gazze'de ateşkes ilan etti

GAZZE, 22 Kasım 2023 (Xinhua) -- 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'e uyguladığı abluka nedeniyle su, gıda, elektrik, yakıt ve diğer ihtiyaç maddelerinin tedariki kesilmiş durumda. 21 Ekim'den bu yana Mısır'daki Refah sınır kapısından Filistin'e sadece sınırlı insani yardım girişine izin veriliyor.

İsrail ve Hamas Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve kuşatma altındaki bölgeye daha fazla insani yardım girmesini öngören anlaşmayı kabul ettiklerini duyurdu.

Hamas yönetimindeki hükümet medya ofisinden Salı günü yapılan açıklamada, İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 14.000'i aştığı bildirildi.