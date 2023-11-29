İsrail ve Hamas arasındaki takas anlaşması sonucunda 30 Filistinli serbest bırakıldı

İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen beşinci takas anlaşması çerçevesinde, 15 kadın ve 15 çocuktan oluşan 30 Filistinli İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldı.

GAZZE, 29 Kasım (Xinhua) -- 30 Filistinli mahkumu taşıyan bir otobüs, Salı akşamı Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan İsrail'e ait Ofer cezaevinden hareket etti.

Olay yerindeki Xinhua muhabirinin bildirdiğine göre İsrail Cezaevi Servisi, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen beşinci takasta, 15 kadın ve 15 çocuktan oluşan 30 Filistinlinin İsrail hapishanelerinden salıverildiğini doğruladı.

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları ise Salı günü erken saatlerde beşinci rehine grubunu Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim etti. İsrail hükümeti de Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan 10'u İsrail ve 2'si Tayland vatandaşı olmak üzere 12 rehineyi teslim aldığını doğruladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Salı sabahı sona ermesi beklenen dört günlük insani ateşkesin iki gün daha uzatıldığını duyurmuştu.