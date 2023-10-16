İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının öncülüğündeki Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar onuncu gününe girerken, iki taraftan da çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu belirtiliyor.

İsrail ve Hamas Arasındaki Çatışmalar Onuncu Gününde Devam Ediyor

İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının öncülüğündeki Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar onuncu gününe girerken, iki taraftan da çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başından itibaren 360 bin yedek askeri silah altına aldı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nde 4 bin 600'den fazla hedefe saldırı düzenledi; bu saldırılar nedeniyle yaklaşık 1 milyon Filistinli yerinden edildi.

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nden yasa dışı Yahudi yerleşimlerine, beldelere ve kentlere 6 bin 300'den fazla roket fırlattı.

İsrailli yetkililer, özellikle Gazze Şeridi'ni çevreleyen beldelerdeki yaklaşık 78 bin İsrailliyi tahliye etti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsrailli öldü, 3 bin 968'i yaralandı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürüldüğü tespit edilen İsrailli rehinelerin sayısı ise şu ana kadar 199 olarak açıklandı.

Enstitü verilerine göre, İsrail'in kuzeyine Suriye'den iki, Lübnan'dan 19, Gazze'den iki füze fırlatıldı ve bu saldırılarda 4 İsrail askeri öldü.

Saldırıların başından bu yana İsrail, Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelledi.

Gazze'deki Filistinli grupların askeri yetenekleri

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 15 binden fazla mensubu bulunduğu, 12 ila 15 bin arasında rokete sahip olduğu tahmin ediliyor.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinin ise yaklaşık 6 bin mensubu bulunduğu ve 6 ila 8 bin rokete sahip oldukları öngörülüyor.

Lübnan'daki Hizbullah mensuplarının sayısının ise yaklaşık 50 bin olduğu, 150-200 bin arasında füzeye sahip olduğuna işaret ediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.