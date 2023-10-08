Filistinli militan grup Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda çatışmalar devam ediyor. İsrail'in misilleme hava saldırısıyla birlikte Gazze'de elektrik ve su kaynakları kesildi. Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor

Filistinli militan grup Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği son yılların en büyük saldırısı 24 saat önce Gazze'de halk tarafından kutlanıyordu.

Ancak İsrail'in misilleme hava saldırısı başlatması üzerine bu tablo tersine döndü.

Gazze'de bulunan BBC muhabiri Rushdi Abu Alouf'a göre bugün sabah saatlerinden itibaren bölgeyi kara bir duman bulutu kaplamış durumda.

İnsanlar evlerinden çıkmıyor, devamlı patlama sesleri duyuluyor.

İsrail, Gazze'ye elektriği kestiği için çoğu bölgede elektrik yok.

Su kaynakları da dünden beri kesik.

İsrail'in bu sabah gerçekleştirdiği saldırılardan biri ise Gazze'deki internet sağlayıcıları için bir "merkez" görevi gören Vatan Kulesi'ni hedef aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarının "Hamas terör örgütünün istihbarat dairesi başkanına ait bir yerleşkeyi" hedef aldığını söylese de saldırılar bölgedeki sivilleri de etkiliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cumartesi gününden bu yana Gazze'deki misilleme hava saldırılarında toplamda 313 Filistinlinin öldürüldüğünü, yaklaşık 2000 kişinin yaralandığını açıkladı.

BBC muhabiri Rushdi Abu Alouf'a konuşan bir Gazze yetkilisi, hayatını kaybedenlerin yarısının sivil olduğunu, aralarında en az 20 çocuk ve biri hamile toplamda 6 kadın bulunduğunu aktardı.

İsrail'de de can kaybı artmaya devam ediyor.

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği, İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan alıntı yaparak, şu ana kadar en az 300 İsraillinin öldürüldüğünü ve onlarca kişinin kaçırıldığını söyledi.

Büyükelçilik açıklamasına göre hastanelerde 2000'e yakın kişi tedavi görüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "önemli sayıda" İsrailli sivil ve askerin Hamas tarafından rehin tutulduğunu söyledi. Hamas, rehin alınan kişilerin Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere götürüldüğünü bildirdi.

Times of Israel adlı haber kuruluşuna konuşan bir İsrail ordu sözcüsü, İsrail'in güneyinde ve Gazze Şeridi'nde 400'den fazla Filistinli militanın öldürüldüğünü ve onlarcasının yakalandığını söyledi.

İsrail kuvvetleri, ülkenin güneyindeki yerleşimlerden insanları tahliye etmeye devam ediyor.

Yapılan son açıklamaya göre Urim, Bari, Nahal Oz, Yerli Hatara ve Zikim'de yaşayanların evlerini terk etmeleri isteniyor.