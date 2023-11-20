İsrailli bir yetkili, Hamas militanları tarafından Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadın ve çocuklar serbest bırakılacak ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ara verilecek.

İsrail ve Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılması için görüşmeler ilerliyor

KUDÜS, 20 Kasım (Xinhua) -- İsrailli bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas militanları tarafından Gazze Şeridi'nde tutulan 240 rehineden bir kısmının serbest bırakılmasını amaçlayan ve Katar arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

İsrail devletine ait Kan TV'nin haberine göre, önerilen anlaşma yaklaşık 50 kadın ve çocuğun birkaç aşamada serbest bırakılmasını öngörüyor. Buna karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadın ve çocuklar serbest bırakılacak, ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırılarına birkaç gün ara verilecek.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Xinhua'ya konuşan İsrailli hükümet yetkilisi, Gazze'deki en büyük tıp merkezi olan Şifa Hastanesi'ne İsrail'in düzenlediği baskınlar nedeniyle Hamas'ın bir süreliğine müzakere yapmayı reddettiğini, bu kısa aranın ardından görüşmelerin Pazar günü yeniden başladığını bildirdi.

Yetkili, "Rehinelerin serbest bırakılması çabalarında ilerleme var ama henüz nihai bir sonuç yok" dedi.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog Pazar günü yaptığı açıklamada, "önümüzdeki günlerde" bir anlaşma imzalanabileceği konusunda "umutlu" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve yeni atanan bakan Benny Gantz'dan oluşan İsrail savaş kabinesinin Pazartesi akşamı rehinelerin ailelerinin temsilcileriyle son durum hakkında görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

Çeşitli uyruklardan sivil, asker, çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 240 rehine, 7 Ekim'de Hamas militanları tarafından İsrail'in güneyine düzenlenen beklenmedik saldırılar sırasında Gazze'ye götürülmüştü. Saldırılarda İsrail'de çoğu sivil yaklaşık 1.200 kişi hayatını kaybetti. Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin hükümeti medya ofisine göre, İsrail'in aynı gün başlattığı ve 45 gündür sürdürdüğü büyük saldırıda çoğu sivil olmak üzere en az 13.000 Filistinli öldürüldü.