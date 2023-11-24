İsrail ve Hamas Arasında Rehine Takası Gerçekleşti

İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşma kapsamında, Gazze’deki 13 İsrailli, 10 Taylandlı ve bir Filipinli olmak üzere toplam 24 rehine serbest bırakıldı. İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli de Batı Şeria'da serbest bırakıldı.

İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşma kapsamında, Gazze’deki 13 İsrailli, 10 Taylandlı ve bir Filipinli olmak üzere toplam 24 rehine serbest bırakıldı. İsrailli yetkililer, 24 rehinenin tamamının ülkeye ulaştığını bildirdi. İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli de Batı Şeria'da serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 13 kişi güvenlik güçleri eşliğinde hastaneye götürüldü. Yapılan ilk kontrollerde hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu 13 kişinin içerisinde yaşları iki, dört, altı ve dokuz olan dört çocuk ve 85 yaşında bir kadın da bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli de Batı Şeria’da serbest bırakıldı. Büyük kısmı hüküm giymemiş bu 39 kişi içerisinde 24 kadın ve 15 erkek çocuğu bulunuyor.

İsrailli yetkililer serbest bırakılan tutukluların listesini de yayımladı.

Filistinli tutuklular bugün erken saatlerde İsrail'deki iki hapishaneden Batı Şeria'da İsrail'e ait bir askeri mahkeme kompleksine götürülmüştü.

İnsan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde hiçbir suçlama olmaksızın tutulan Filistinlilerin sayısının 7 Ekim saldırılarından bu yana arttığını söylüyor.

Şu anda İsrail'in güvenlik gerekçesiyle 6 binden fazla Filistinliyi tutukladığı düşünülüyor. Bu insanların pek çoğu hâlâ yargılanmayı bekliyor.

Katar’ın arabuluculuğuyla yapılan anlaşma, rehine takasıyla birlikte çatışmalara dört gün ara verilmesini içeriyordu.

Anlaşma kapsamında 50 İsrailli rehine ile birlikte hapishanelerde tutuklu bulunan 150 Filistinlinin dört gün içinde serbest bırakılması planlanıyor.

Mısır’ı Gazze’ye bağlayan Refah Sınır Kapısı’ndan da tıbbi malzeme, akaryakıt ve gıda ürünleri taşıyan 60 TIR’ın geçişine izin verildi.

Hamas, 7 Ekim’deki saldırılarında bin 200’den fazla insanı öldürmüş ve 240 civarında da insanı rehin almıştı.

Bunun ardından İsrail de Gazze’ye yönelik saldırılarında 14 binden fazla insanı öldürdü.

BBC’ye konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun üst düzey bir danışmanı Mark Regeb, serbest bırakılan rehinelerden dolayı “çok mutlu” olduğunu ancak “büyük çoğunluğunun hâlâ Gazze'de Hamas'ın kontrolü altında olduğunu” söyledi.

Regeb, bu durumu “buruk bir sevinç” olarak nitelendirdi.

Daha fazla rehinenin serbest bırakılması halinde İsrail'in dört günlük ateşkesi uzatmaya "istekli" olduğunu belirten Regeb, ancak ülkesinin Gazze'deki askeri operasyonuna devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Hamas’ın rehineleri serbest bırakmasının arkasında “askeri baskıyı hissetmeleri” olduğunu savunan Regeb, "Rehinelerimizin serbest bırakılmasını sağlayacak şekilde hareket ettik” dedi.

İsrail Başbakanlık ofisi serbest bırakılan İsrailli rehinelerin listesini de yayımladı. Serbest bırakılan kişiler şöyle:

Asher ailesi : Doron Katz Asher (34 yaşında), Raz Asher (dört yaşında) ve Aviv Asher (iki yaşında)

Aloni ailesi : Daniele Aloni (45 yaşında) ve Emilia Aloni (altı yaşında)

Monder ailesi : Ruth Munder (78 yaşında), Keren Munder (54 yaşında) ve Ohad Munder (dokuz yaşında).

Adina Moshe (72 yaşında) - Hanna Katzir (76 yaşında) - Margalit Mozes (77 yaşında) - Channah Peri (79 yaşında) - Yafa Adar (85 yaşında)

Filistinli tutukluların serbest bırakılması: Tehdit ve sembol

Lucy Williamson - BBC News, Batı Şeria

Serbest bırakılan tutukluları taşıyan otobüs, sevinç içerisindeki Filistinlilerin oluşturduğu kalabalığa doğru hareket ediyordu. Pencerelerin içinde otobüsteki bazı Filistinlilerin dans ettiği, içlerinden birinin de Filistin bayrağını sarmaladığı görülüyordu.

Sevinç nidaları ve fotoğraf çeken telefonların arasında “Allahuekber” sesleri duyuluyordu.

Kalabalıkta birkaç kişi Hamas bayrakları salladı. Diğerleri ise bu akşamki Filistinlilerin birliğinden, bir savaşın ortasında Filistinlilerin küçük bir zafer anından söz etti.

Serbest bırakılanlar, burada onları karşılamak için bekleyenler için İsrail işgalinin kurbanları anlamında ve hepsi birer sembol. İsrail için ise bir güvenlik tehdidi.