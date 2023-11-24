İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası Gerçekleşti

İsrail ile Hamas arasında yapılan geçici ateşkes sonrasında bugün beklenen esir takası gerçekleşti. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin tarafından yapılan açıklamada, 12 Taylandlı rehinenin serbest bırakıldığı doğrulandı.

İsrail ile Hamas arasında yapılan geçici ateşkes sonrasında bugün beklenen esir takası gerçekleşti. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin "Halihazırda 12 Taylandlı rehinenin serbest bırakıldığı Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı. Büyükelçilik yetkilileri bir saat sonra onları almak üzere yola çıkacaklar" açıklamasını yaptı.