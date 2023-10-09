İsrail'in hava ve topçu saldırıları sonucunda Gazze'deki bir okula sığınan Filistinliler, Hamas'ın düzenlediği beklenmedik büyük saldırı sonucunda İsrail'de yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İsrail hükümeti savaş durumu ilan etti.

İsrail ve Hamas Arasında Çatışmalar Devam Ediyor

GAZZE, 9 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in hava ve topçu saldırıları nedeniyle evlerinden kaçarak Gazze kentindeki bir okula sığınan Filistinliler, 8 Ekim 2023.

Hamas'ın düzenlediği beklenmedik büyük saldırı nedeniyle İsrail'de en az 700 kişi hayatını kaybederken, İsrail hükümeti Pazar günü "savaş durumu" ilan etti. İsrail'in düzenlediği misilleme hava saldırıları ise Gazze'de en az 493 kişinin ölümüne yol açtı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)