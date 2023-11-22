İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması Sağlandı

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yayımladığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılardan çeşitli görüntüler. İsrail, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması karşılığında Gazze'de ateşkes ilan edilmesi, Filistinli tutukluların salıverilmesi ve kuşatma altındaki bölgeye daha fazla insani yardım girmesini öngören öneriyi kabul etti. Hamas da İsrail ile dört günlük ateşkes anlaşması sağlandığını doğruladı.

ÇEKİM TARİHİ: 20 - 21 Kasım 2023

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yayımladığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılardan çeşitli görüntüler

İsrail devletine ait Kan TV'nin bildirdiğine göre İsrail, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması karşılığında Gazze'de ateşkes ilan edilmesi, Filistinli tutukluların salıverilmesi ve kuşatma altındaki bölgeye daha fazla insani yardım girmesini öngören öneriyi Çarşamba günü kabul etti.

Öte yandan Hamas da kuşatma altındaki Gazze'de 46 gün süren şiddetli çatışmanın ardından Çarşamba günü İsrail ile dört günlük ateşkes anlaşması sağlandığını doğruladı.

İki taraf arasındaki görüşmeler Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleşti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)