İsrail ve Hamas Arasında Anlaşma Umudu Yükseliyor

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda aylardır süren açmazın ardından İsrail ve Hamas'ın anlaşmaya yakın olabileceği belirtiliyor.

Dolaylı müzakerelere katılan üst düzey bir Filistinli yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada görüşmelerin "belirleyici ve son aşamada" olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da anlaşmanın her zamankinden daha yakın olduğunu belirtti.

Son haftalarda ABD, Katar ve Mısır arabuluculuk çabalarına yeniden başladı. 14 aydır süren savaşta her iki tarafın da bir anlaşmaya varmak için daha istekli olduğu belirtiliyor.

Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes anlaşması görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, müzakerecilerin bir anlaşmaya yaklaştıklarına inandığını söyledi.

Bir İsrail heyeti şu anda bölgedeki diplomatik müzakerelerin merkezi Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

Filistinli yetkili, Gazze'de rehin tutulan sivillerin ve kadın askerlerin ilk 45 gün içinde serbest bırakılmasını, İsrail güçlerinin şehir merkezlerinden, sahil yolundan ve Mısır sınırı boyunca uzanan stratejik şeritten çekilmesini öngören üç aşamalı bir planın ana hatlarının çizildiğinden söz etti.

Yetkili, yerinden edilmiş Gazzelilerin bölgenin kuzeyine dönebilmeleri için bir mekanizma kurulacağını söyledi.

İkinci aşamada kalan rehineler serbest bırakılacak ve askerler geri çekilecek, üçüncü aşamada ise savaş sona erecek.

Reuters haber ajansının haberine göre, Hamas yaptığı açıklamada İsrail'in yeni koşullar öne sürmeyi bırakması halinde bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi. Arabuluculuk çabalarına yakın bir Filistinli yetkili, müzakerelerin ciddi olduğunu ve her kelimenin tartışıldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki askeri varlığını sürdürmekte ısrar etmesi ve Hamas'ın İsrail askerleri çekilene kadar rehineleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle geçtiğimiz yıl boyunca defalarca yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İsrail, Gazze'de hala tutulan 96 rehineden 62'sinin hala hayatta olduğunu düşünüyor.

Ekim ayı ortasında yapılan görüşmelerden bir anlaşma çıkmamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bakan Katz'ın Pazartesi günü İsrail parlamentosunun dış ilişkiler komitesi üyelerine "Bir önceki anlaşmadan bu yana rehineler konusunda bir anlaşmaya bu kadar yaklaşmamıştık" dediğini söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Katz, "Gazze'den İsrail topluluklarına ve İsrail vatandaşlarına karşı herhangi bir terörist faaliyete izin vermeyeceğiz. Gazze'de 7 Ekim öncesi gerçekliğe dönülmesine izin vermeyeceğiz" diye yazdı.

Bu tür yorumların Hamas ile köprü kurmaya çalışan müzakereciler tarafından sorunlu görülebileceği, ancak İsrail'de aşırı sağcı bakanların desteğini almak için gerekli bulunabileceği belirtiliyor.

Gazze'yi yöneten Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda yaklaşık 1.200 kişi öldürüldü ve 251 kişi de rehin alındı.

Müzakereler ve İsrail ordusunun operasyonları sonucunda 100'den fazla rehine serbest bırakıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise 45.000'den fazla Filistinli öldü.

Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun çoğu yerinden edildi, büyük bir yıkım yaşandı ve yardım malzemeleri ulaştırılamadığı için bölgede kitlesel bir açlık var.

Donald Trump'ın Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerini kazanmasıyla diplomatik çabalar yeni bir ivme kazandı.