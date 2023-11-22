İsrail ve Hamas Arasında 4 Günlük Geçici Ateşkes Anlaşması

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk, İsrail ile anlaşmaya varılan 4 günlük geçici ateşkesin yarın saat 10.00'da başlayacağını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise anlaşma kapsamında Gazze'den ilk rehinelerin yarın serbest bırakılmasının beklendiğini ifade etti.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk, İsrail ile anlaşmaya varılan 4 günlük geçici ateşkesin yarın saat 10.00'da başlayacağını açıkladı.

İsrail ile Hamas 4 günlük geçici ateşkes ve esir takası üzerinde anlaşmaya vardı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nden ilk rehinelerin yarın serbest bırakılmasının beklendiğini ifade etti. Bakan Cohen, ilk etapta kaç kişinin serbest bırakılacağına dair detay vermedi.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk ise Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, 4 günlük geçici ateşkesin yarın saat 10.00'da başlayacağını söyledi.

Anlaşmanın detayları

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, kabinenin dün akşam yapılan oylamada Gazze'deki esirlerin tümünün serbest kalması hedefinin ilk aşamasını onayladığı duyuruldu. Açıklamada, "Buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Her 10 rehinenin serbest bırakılması, çatışmalara ek 1 gün ara daha verilmesini sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

"150 Filistinli serbest kalacak, Gazze'ye yüzlerce yardım tırı girecek"

Hamas'tan yapılan açıklamada ise anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı ifade edildi. Anlaşmayla ayrıca yakıt, insani ve tıbbi yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne girmesine izin verileceği belirtildi. İsrail'in ateşkes süresince Gazze Şeridi'nde kimseye saldırmayacağını veya kimseyi alıkoymayacağını taahhüt ettiği vurgulandı.

İsrail serbest bırakılabilecek 300 Filistinlinin ismini yayınladı

İsrail hükümeti anlaşmanın duyurulmasından saatler sonra İsrail hapishanelerinde tutulan 300 Filistinli mahkum ve tutuklunun isimlerinin yer aldığı bir liste yayınladı. Listede en az 33 kadın ve 123 çocuğun yer aldığı belirtiliyor. Tutukluların en küçüğü 14, en yaşlısı ise 59 yaşında bir kadın olurken, listedekilerin çoğu yargılanmayı bekliyor.

Öte yandan İsrail, Hamas'ın elinde en az 237 rehinenin bulunduğunu belirtiyor. - TEL AVİV