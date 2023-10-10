İsrail ve Filistin: Sınırların Tarihi

İsrail ve Filistin'in sınırlarının nasıl değiştiğini haritalarla inceliyoruz.

Günümüzde, uluslararası hukuka aykırı şekilde kurulmuş Yahudi yerleşimleri ile bölgede genişleyen bir İsrail devleti var.

Filistin tarafı da bölünmüş durumda, Gazze’de Hamas, Batı Şeria’da Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Özerk Yönetimi var.

Gazze ve Batı Şeria, BM tarafından Filistin adı altında tek bir siyasi yapı olarak kabul ediliyor ve sınırları resmen belirlenmiş değil.

Kuruluşunun ardından 75 yıl geçmesine rağmen, dünya hala İsrail’in sınırlarını tartışıyor.

Savaşlar, ateşkesler, anlaşmalar ve işgaller yıllar içinde sınırları değiştirirken bazı bölgelerde anlaşmazlık sürüyor.

Peki iki ülke bu hale nasıl geldi?

İsrail devletinin sınırlarının nereden nereye geldiğini haritalarla inceliyoruz.

Video-Haber: Esra Yalçınalp

Animasyon: Selim Büyükgüner