İsrail ve Fas, Ulaşım Sektöründe İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanlığı, İsrail ve Fas arasında 3 anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Anlaşmalar, deniz ticareti işbirliği, karayolu güvenliği ve sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması konularında işbirliği hedefliyor.

KUDÜS, 30 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanlığı, ulaşım sektöründeki işbirliğini güçlendirmek üzere İsrail ve Fas'ın 3 anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Muhammed Abdülcelil, konuk İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ile Pazartesi günü Rabat'ta söz konusu anlaşmaları imzaladı.

Üç anlaşmadan ilki deniz ticareti işbirliğine odaklanıyor ve iki ülke arasındaki deniz ticareti ilişkilerini güçlendirip, limanlar arasındaki doğrudan bağlantıları teşvik etmeyi amaçlıyor. Anlaşma ayrıca denizcilik ve liman lojistiği, ortak araştırma ve denizcilik profesyonelleri arasındaki temaslarda bilgi ve deneyim alışverişini teşvik ediyor.

Karayolu güvenliği ve inovasyonuna odaklanan ikinci anlaşma ise karayolu güvenliği yönetimi stratejilerinde, yenilikçi teknolojilerin entegrasyonunda, şehir ve altyapı planlamasında, trafik kazası incelemelerinde işbirliğini geliştirmeyi ve yol güvenliğinde araştırma ve inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Üçüncü anlaşma, sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve dönüştürülmesi konusunu ele alıyor. Bu anlaşmaya göre sürücüler, orijinal ehliyetlerini diğer ülkede kullanabilecek veya yerel ehliyete çevirebilecek.