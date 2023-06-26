İsrail ve Fas İklim ve Çevre Konularında İşbirliği Yapacak

İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, İsrail ile Fas'ın iklim ve çevre konularında işbirliği mutabakatına vardığını açıkladı. İşbirliği konuları arasında iklim değişikliği, deniz ve kıyı ortamının korunması, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması, suyun tuzdan arındırılması ve yönetimi, hava kalitesi, çevre teknolojisi ve inovasyonları ile bölgesel girişimler yer alıyor. İki ülkenin Temmuz ayında bir mutabakat zaptı imzalaması bekleniyor.

KUDÜS, 26 Haziran (Xinhua) -- İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, İsrail ile Fas'ın iklim ve çevre konularında işbirliği mutabakatına vardığını bildirdi.

Bakanlık tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, işbirliği konularının iklim değişikliği, deniz ve kıyı ortamının korunması, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması, suyun tuzdan arındırılması ve yönetimi, hava kalitesi, çevre teknolojisi ve inovasyonları ile bölgesel girişimlerden oluştuğu belirtildi.

Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leyla Binali ile İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman'ın geçen Cuma günü Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, iki ülkenin bu alanlarda Temmuz ayında bir mutabakat zaptı imzalaması bekleniyor.

Mutabakat zaptının, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu'nun New York'ta düzenlenecek yıllık toplantısı sırasında imzalanabileceği belirtiliyor.

Açıklamada mutabakatın, Fas ve İsrail'deki araştırma enstitüleri, girişimciler, özel ve kamu kuruluşlarının yanı sıra hükümet ve yerel çevre örgütleri arasındaki çevre ve iklim işbirliği için zemin oluşturacağı dile getirildi.