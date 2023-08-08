İsrail ve BAE arasındaki stratejik işbirliği ele alındı

İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini ele aldı. Lapid, Al Nahyan ile görüşmesini İtalya'da gerçekleştirdi ve BAE ile ilişkilerin geliştirilebileceğini belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BAE ziyareti ise çeşitli nedenlerden dolayı ertelenmişti.

İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini ele aldı.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, X adını alan Twitter hesabından yaptığı açıklamada İtalya'da BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştüğünü duyurdu.

Lapid, Al Nahyan ile fotoğrafını paylaşarak, "BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile İtalya'da görüşmekten memnuniyet duydum. Körfez ülkeleriyle ilişkileri ve stratejik işbirliklerini görüştük." ifadesini kullandı.

İsrail-BAE işbirliğinin devam edebileceğini belirten Lapid, ülkeler arasındaki ortak çıkarların ve ilişkilerin geliştirilebileceğini kaydetti.

Lapid, Haziran 2021'de Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü sırada İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliğinin açılışını yapmış ve BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı olarak kayda geçmişti.

Öte yandan, Başbakan Binyamin Netanyahu yılbaşında yeniden iktidara gelmesinin ardından BAE'yi ziyaret edemedi.

Netanyahu, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini BAE'ye yapmak istediğini belirtmiş ancak İsrail Başbakanı'nın bu ülkeye ziyareti çeşitli nedenlerden dolayı 5 kez iptal edilmiş veya ertelenmişti.

İsrail basınında, Netanyahu'nun kabinesinde aşırı sağcılara verdiği kritik görevlerin BAE yönetimini rahatsız ettiği aktarılmıştı.

Kasım ayının sonunda BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) davet edilen Netanyahu'nun, ilk BAE ziyaretini bu tarihte yapması bekleniyor.