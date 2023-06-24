İsrail, vatandaşlarına Rusya'ya seyahat uyarısı yaptı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı nedeniyle vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri için uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da yaşanan gelişmeleri takip ederek her türlü senaryoya göre hazırlık yaptığını belirtti.

İsrail, vatandaşlarına "Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı" nedeniyle Rusya'ya seyahat etmemeleri için uyarıda bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da meydana gelen olaylar ışığında, İsrail vatandaşlarının bu dönemde Rusya'ya gitmemeleri gerektiğini, bu ülkede kalan vatandaşlarının ayrılmalarını, ayrıca sıcak noktalara yaklaşmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanlığın, Rusya'da yaşanan gelişmeleri takip ettiği ve İsrail'in Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg Başkonsolosluğu ile düzenli temas halinde olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının gelişmeleri takip ederek "her türlü senaryoya göre hazırlık yaptığı" vurgulanan açıklamada, Rusya'daki birçok İsraillinin konsolosluk hizmetlerine ihtiyacı olacağının tahmin edildiği ve bu nedenle Moskova ve St. Petersburg'daki konsolosluk personelinin artırılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in İsrail'in Moskova Büyükelçisi Alex Ben-Zvi ile görüştüğü ve kendisinden Rusya'daki durum hakkında bilgi aldığı da kaydedildi.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.