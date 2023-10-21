İsrail Vatandaşlarına Orta Doğu ve İslam Ülkelerine Seyahat Uyarısı

İsrail, vatandaşlarını, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Orta Doğu, Arap ve İslam ülkelerine seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail- Filistin çatışması nedeniyle "son günlerde dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail karşıtı protestolarda ciddi artış tespit edildiğine" işaret edilerek, İsrail vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısının sıkılaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "bir sonraki duyuruya kadar, Türkiye, Mısır (Sina dahil), Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas dahil olmak üzere tüm Orta Doğu/Arap ülkelerinde kalmaktan kaçınılması" tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, Malezya, Bangladeş, Endonezya gibi seyahat uyarısı olan Müslüman ülkelere ve Maldivler gibi seyahat uyarısı yapılmayan Müslüman ülkelere de gidilmemesi istendi.

Bu kapsamda, Mısır (Sina dahil) ve Ürdün'e yönelik seyahat uyarılarının "yüksek tehdit" anlamına gelen 4. seviyeye (yüksek tehdit) yükseltildiği, İsraillilerden bu ülkelere gitmemeleri ve bu ülkelerde kalanların bölgelerini mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri istendi.

Fas'a yönelik seyahat uyarısının 3. seviyeye çıkarıldığı ve bu ülkeye yönelik zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması tavsiye edildi.

Açıklamada, "dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail ve Yahudi sembollerine karşı düşmanlık ve şiddet gösterilerinin yanı sıra İsraillilere ve Yahudilere zarar verme çağrısında bulunan küresel cihat unsurlarının söylemlerinde artış görüldüğü" ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'de başlayan İsrail- Filistin çatışması nedeniyle vatandaşlarına daha önce de seyahat uyarısında bulunmuştu.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.