İsrail vatandaşı Dubai'de hapisten serbest bırakıldı

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hapiste tutulan vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, kimliği ve hangi suçtan gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermedi. Serbest bırakılan İsraillinin, otizm spektrum bozukluğu bulunduğu ve Dubai'de esrar bulundurmaktan ötürü gözaltında tutulduğu aktarıldı.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hapiste tutulan vatandaşının serbest bırakıldığı bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dubai'de yaklaşık iki buçuk hafta gözaltında kalan İsrail vatandaşı serbest bırakıldı." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, söz konusu kişinin kimliği ve hangi suçtan gözaltına alındığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Bakanlığın açıklamasında, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, şu değerlendirmesi yer aldı:

"Dubai'de tutuklanan İsrail vatandaşının iadesi için yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasından dolayı tebrikler. Vatandaşın İsrail'e iade edilmesi için son günlerde yorulmadan çalışan Dubai'deki İsrail Konsolosluğu'na ve (Batı) Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı personeline şükranlarımı sunuyorum."

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, serbest bırakılan İsraillinin, otizm spektrum bozukluğu bulunduğunu ve Dubai'de esrar bulundurmaktan ötürü gözaltında tutulduğunu aktardı.

Tayland'dan aktarmalı bir uçuşla Dubai'ye gelen İsraillinin üzerinde 29 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin esrar kullanmak için İsrail'de izni bulunduğu ama bu iznin Dubai'de geçerliliği olmadığı kaydedildi.