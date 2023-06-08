İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Fas'ta Dışişleri Bakanı ile Görüştü

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile bir araya geldi. İki yetkili, Fas Kralı 6. Muhammed ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dışişleri ve güvenlik konularında ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik ortak vizyonunu ilerletme konusunu ele aldı.

KUDÜS, 7 Haziran (Xinhua) -- İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Kuzey Afrika ülkesi Fas'a yaptığı ziyaret sırasında Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile bir araya geldi.

İsrail başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Fas'ın başkenti Rabat'ta Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede iki yetkili, "Fas Kralı 6. Muhammed ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dışişleri ve güvenlik konularında ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik ortak vizyonunu ilerletme" konusunu ele aldı.

Toplantının amacına ilişkin daha fazla detay verilmedi.

2020 yılında diplomatik ilişkilerini resmi olarak yeniden başlatan İsrail ve Fas, Ocak ayında istihbarat, hava savunma ve elektronik harp gibi alanlarda askeri işbirliğini genişletme konusunda mutabık kalmıştı.