İsrail uçakları, Refah Sınır Kapısı'nı bombaladı.

Filistin İçişleri Bakanlığı, "İsrail işgal uçakları, Filistin ve Mısır tarafını birbirine bağlayan Refah Sınır Kapısı'nı yeniden bombaladı" açıklamasını yaptı. Mısır tarafının Gazze tarafına kapının bombalanabileceği uyarısında bulunduğu ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda birçok Filistinli hayatını kaybetmişti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Aksa Tufanı Operasyonu'nda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 765'e, yaralıların sayısının ise 4 bine yükseldiğini açıkladı. İsrail'de ise hayatını kaybedenlerin sayısının 900'ü geçtiği söyleniyor. - GAZZE